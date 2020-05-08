В Пакистане шесть военнослужащих погибли при взрыве на границе

ИСЛАМАБАД, 8 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть сотрудников пограничного корпуса Пакистана погибли, один получил ранение в результате взрыва самодельного устройства вблизи пакистано-иранской границы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба армии Пакистана.

"Военнослужащие возвращались на базу после патрулирования в долине Буледа округа Кеч в 14 км от [пакистано-иранской] границы, - говорится в заявлении. - Автомобиль приграничного корпуса был подорван самодельным взрывным устройством с дистанционным управлением". "В результате погибли пять рядовых и один офицер", - сообщает пресс-служба.