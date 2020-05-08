Израильская церемония в честь Дня Победы состоится 10 мая в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Главная израильская государственная церемония по случаю 75-летия Победы пройдет 10 мая на горе Герцля в Иерусалиме и будет транслироваться по радио и телевидению. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС израильский министр по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Зеэв Элькин.

"Несмотря на то, что мероприятия в честь 75-летия Победы проходят без участия масс людей [из-за мер по предупреждению распространения коронавируса], правительство Израиля предприняло специальные усилия для того, чтобы торжественная государственная церемония состоялась в главном месте на горе Герцля в Иерусалиме, где проходят все наши основные церемонии, включая и церемонию [по случаю] Дня независимости Израиля, а также позаботилось о трансляции для русскоязычных ветеранов: церемония на горе Герцля будет транслироваться на Девятом канале ТВ и по радио Kan reka, - сказал собеседник агентства.

Министр отметил, что в Израиле, как и в России, День Победы официально празднуют 9 мая, но в нынешнем году он приходится на субботу. "Поскольку 9 мая в этом году выпадает на субботу, церемония [на горе Герцля в Иерусалиме] состоится 10 мая, в воскресенье. С этим ничего поделать нельзя, в Израиле даже День независимости сдвигают, если он выпадает на субботу", - пояснил Элькин.

Он добавил, что торжественное заседание в Кнессете (парламенте), посвященное 75-й годовщине разгрома нацистской Германии, пройдет 11 мая. "Все мероприятия состоятся, к сожалению, без участия ветеранов из-за действующих мер против коронавируса, но они будут транслироваться через СМИ", - сказал министр.

Он отметил, что "мероприятия 9 мая сами по себе привлекают внимание граждан Израиля". "Я помню, что когда я приехал в Израиль в начале девяностых, когда здесь начинались первые парады (шествия ветеранов - прим. ТАСС), граждане страны, которые не приехали из стран бывшего Советского Союза, вообще не понимали, что это и кто эти люди, и почему они с медалями ходят по улицам. Сегодня этого нет, сегодня, когда идет парад 9 мая, люди выходят на улицы своих городов, дети выходят приветствовать ветеранов, все знают и понимают, что это", - добавил министр.