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Трамп заявил, что для США хорошо находить общий язык с Россией

При этом он вновь подчеркнул, что слухи относительно выборов 2016 года и приписываемых его предвыборному штабу связей с Москвой создают препятствия для этого

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что "ладить с Россией - это отлично".

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При этом он вновь подчеркнул, что слухи относительно выборов 2016 года и приписываемых его предвыборному штабу связей с РФ создают препятствия для этого.

"Ладить с Россией - это отлично. Ладить с [президентом РФ Владимиром] Путиным - это отлично. Но подобное (расследование дела о сговоре штаба Трампа с РФ - прим. ТАСС) делает это невозможным. Это приводит к очень плохим вещам", - сказал Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами в Белом доме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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