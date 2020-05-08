Reuters: связанные с Ираном хакеры атаковали американскую фармкомпанию Gilead

ТАСС, 8 мая. Хакеры, связанные с Ираном, в течение последних недель несколько раз атаковали сотрудников американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, разработавшей препарат Remdesivir, который одобрен в ряде стран для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности и данные открытых интернет-ресурсов.

Так, утверждается, что хакеры пытались украсть пароль от электронной почты одного из представителей компании высокого ранга, однако неизвестно, была ли попытка успешной.

Один из экспертов рассказал агентству, что группа иранских хакеров пыталась получить доступ к учетным записям электронной почты ряда сотрудников Gilead Sciences с помощью фальшивых писем от журналистов. Еще два эксперта подтвердили, что домены и серверы компании подвергались атакам злоумышленников, связанных с Ираном.

1 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило препарат Remdesivir, разработанный Gilead Sciences как лекарство от лихорадки Эбола, для лечения заразившихся коронавирусом. 7 мая препарат также одобрили в Японии, еще в ряде стран он проходит клинические испытания.