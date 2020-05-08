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Белый дом считает, что ФБР совершило преступление против экс-помощника президента Флинна

Пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни сообщила, что представители спецслужбы "заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение генерала"

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Белый дом считает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) совершило преступление против бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни. Министерство юстиции страны 7 мая прекратило уголовное дело в отношении Флинна.

"ФБР существует для расследования преступлений, но, если взять дело генерала Флинна, оказывается, что иногда и для их совершения. Исходя из пояснений министерства юстиции, ФБР проводило допрос Флинна, не имея оснований для расследования, - сказала она. - За последние недели мы узнали истинное намерение расследования". По словам Макинэни, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение Флинна.

"Разговор Майкла Флинна с послом России [Сергеем Кисляком] записывался правительством США. Представители разведсообщества администрации Барака Обамы охотились за доказательствами, но не нашли их, - продолжила пресс-секретарь. - Экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер признал, что никогда не видел прямых доказательств того, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа сговорились с Россией о вмешательстве в выборы". Затем, отметила Макинэни, ФБР "абсурдно обвинило Флинна в нарушении Закона Логана". Этот закон 1799 года запрещает американцам, не имеющим на то полномочий, вести переговоры с государствами, у которых с США есть какие-то споры. "Майкл Флинн этот закон не нарушал", - подчеркнула представитель Белого дома.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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В феврале адвокаты Майкла Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя в виновным в даче ложных показаний ФБР.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.

Теги
Обама, БаракСШАРоссияКисляк, Сергей ИвановичТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Флинн, МайклМюллер, Роберт
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