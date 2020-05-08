Белый дом считает, что ФБР совершило преступление против экс-помощника президента Флинна

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Белый дом считает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) совершило преступление против бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни. Министерство юстиции страны 7 мая прекратило уголовное дело в отношении Флинна.

"ФБР существует для расследования преступлений, но, если взять дело генерала Флинна, оказывается, что иногда и для их совершения. Исходя из пояснений министерства юстиции, ФБР проводило допрос Флинна, не имея оснований для расследования, - сказала она. - За последние недели мы узнали истинное намерение расследования". По словам Макинэни, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение Флинна.

"Разговор Майкла Флинна с послом России [Сергеем Кисляком] записывался правительством США. Представители разведсообщества администрации Барака Обамы охотились за доказательствами, но не нашли их, - продолжила пресс-секретарь. - Экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер признал, что никогда не видел прямых доказательств того, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа сговорились с Россией о вмешательстве в выборы". Затем, отметила Макинэни, ФБР "абсурдно обвинило Флинна в нарушении Закона Логана". Этот закон 1799 года запрещает американцам, не имеющим на то полномочий, вести переговоры с государствами, у которых с США есть какие-то споры. "Майкл Флинн этот закон не нарушал", - подчеркнула представитель Белого дома.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.