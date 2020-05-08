Дуда подписал закон о президентских выборах в Польше при помощи почты

ВАРШАВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении выборов главы государства дистанционно - при помощи почты. Об этом сообщил в пятницу его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

Закон, ранее утвержденный парламентом, вступит в силу после публикации в "Официальном вестнике". Теперь в республике можно организовать выборы главы государства при помощи почты без необходимости посещения гражданами избирательных участков.

Вместе с тем планировавшиеся ранее на 10 мая выборы президента в Польше не состоятся. Государственная избирательная комиссия из-за планов в условиях пандемии нового коронавируса организовать почтовое голосование не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась до 6 мая.

Сейчас планируется, что после 10 мая и признания Верховным судом выборов несостоявшимися в связи с тем, что они не были проведены, спикер Сейма Польши объявит об организации новых президентских выборов. Уже заявлено, что в условиях пандемии коронавируса они состоятся дистанционно - при помощи почты. Как ожидается, голосование пройдет в июне или июле.