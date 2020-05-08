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75-летие Победы

Земан поздравил Путина с Днем Победы

Президент Чехии выразил восхищение героизмом воинов-освободителей

ПРАГА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю окончания Второй мировой войны и выразил восхищение героизмом воинов-освободителей и всего советского народа-победителя. Об этом сообщило в пятницу Чешское телеграфное агентство.

"Отвергаем попытки переписать историю. Нельзя забывать, что в боях за освобождение Чехословакии расстались с жизнью более 140 тыс. воинов Красной армии. Мы (чехи - прим. ТАСС) знаем, что без этих жертв, без героизма русского народа и других народов Советского Союза, без геройской самоотверженности воинов Красной армии, которая освободила большую часть территории Чехословакии (пусть этот факт и отвергают некоторые желающие переписать историю), мы (чехи - прим. ТАСС) никогда бы не стали независимым народом, каковым являемся сегодня", - приводит агентство выдержку из послания Земана.

Он выразил сожаление, что из-за пандемии не может отпраздновать День Победы вместе с Путиным на традиционном военном параде на Красной площади. Президент Чехии подчеркнул, что рассчитывает на встречу с российским лидером во время перенесенных на более поздний срок московских торжеств по случаю 75-летия завершения Второй мировой войны.

Земан выразил особую благодарность российским ветеранам войны. Письмо завершает фраза на русском языке "С Днем Победы!".

Теги
Земан, МилошПутин, Владимир ВладимировичЧехияРоссия75-летие Победы
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