Спикер парламента Словакии призвал помнить об освобождении страны Красной Армией

ПРАГА, 8 мая. /ТАСС/. Словаки благодарны за освобождение страны от фашизма воинам Красной Армии и должны помнить, что именно она очистила ее от гитлеровских оккупантов. Об этом заявил в пятницу спикер Национального совета (парламента) республики Борис Коллар, слова которого привело Словацкое радио.

"Словакию освобождала Красная Армия, и это всем должно быть ясно, - подчеркнул он. - Народ, не помнящий собственного прошлого, не может иметь будущего".

Коллар сделал это заявление во время церемонии почтения памяти погибших в боях с нацистами бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, который на фронтах Второй мировой войны воевал в составе Красной Армии. Она состоялась на военном кладбище в городе Липтовски-Микулаш (север страны). В ней приняли участие президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр республики Игорь Матович.

В Словакии в пятницу отмечается государственный праздник - День Победы над фашизмом.