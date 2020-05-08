{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Елизавета II поблагодарила союзников Британии за силу и мужество, проявленные в годы войны

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила британцев и союзников Соединенного Королевства в борьбе против нацизма за силу и мужество, проявленные ими в годы Второй мировой войны. Запись телеобращения Ее Величества, приуроченного к торжествам по случаю 75-летия окончания войны, транслировала вещательная корпорация Би-би-си.

"Вспоминая слова моего отца и радостные торжества [в мае 1945 года], в которых некоторые из нас лично принимали участие, я приношу благодарность за силу и мужество, проявленные Соединенным Королевством, странами Содружества и нашими союзниками. Военное поколение знало, что лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, это сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось, - отметила королева. - Величайшая дань уважения принесенным тогда жертвам состоит в том, что страны, когда-то бывшие заклятыми врагами, теперь друзья, рука об руку добивающиеся для всех нас мира, здоровья и благополучия".

По сложившейся традиции Великобритания и многие другие западные государства отмечают День Победы в Европе 8 мая. В этом году в Соединенном Королевстве дата была нерабочим днем - на нее перенесли майский банковский выходной.

В связи со вспышкой вызываемого коронавирусом заболевания, унесшей в Великобритании уже больше 31 тыс. жизней, было отменено множество памятных мероприятий, проведение которых планировалось до начала пандемии. Обращение королевы стало ключевой частью программы онлайн-торжеств, призванных заменить традиционные мемориальные мероприятия, включая шествие ветеранов в Лондоне. Сама Елизавета II, которой в апреле исполнилось 94 года, вместе с 98-летним супругом герцогом Эдинбургским Филипом с середины марта соблюдает режим самоизоляции в загородной резиденции - Виндзорском замке под Лондоном.

Выступление Елизаветы II начали транслировать ровно в 21:00 местному времени (23:00 мск) - в тот же час, когда ее отец Георг VI в 1945 году поздравил подданных с победой, одержанной на европейском театре военных действий. Отрывок из его выступления был показан перед обращением королевы, а его портрет стоял на столе у Ее Величества. Слова королевы сопровождали кадры кинохроники, на которых запечатлены торжества 1945 года в Лондоне.

По случаю праздника члены британской королевской семьи и правительства страны в пятницу поздравляли ветеранов войны по видеосвязи. После телеобращения Ее Величества многие жители королевства, где с 23 марта действует карантин, вышли на пороги и балконы своих домов, чтобы спеть самую популярную британскую песню военного времени We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года. Ее исполнительница - 103-летняя британская певица Вера Линн - в апреле перезаписала ее дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс, для того чтобы собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с коронавирусом.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп считает, что коронавирус может исчезнуть и без вакцины
Американский лидер также допустил возможность вспышки в следующем году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС