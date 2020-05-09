В США назвали условие продления ДСНВ

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Вашингтон вряд ли продлит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), пока к переговорам по контролю над вооружениями не подключится Китай. Об этом новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил в опубликованном в пятницу интервью газете The Washington Time s.

Биллингсли подчеркнул, что прежде чем думать о продлении ДСНВ, Москва должна "привести за стол переговоров Китай". По мнению спецпредставителя США, если Китай хочет быть великой державой, он должен вести себя соответственно и присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями. "Это подразумевает присоединение к переговорам и начало процесса обеспечения большей уверенности, большей открытости, большей транспарентности", - сказал Биллингсли.

По его словам, американский подход к контролю над вооружениями будет "трехсторонним решением, которое включает Китай".

Критика в адрес ДСНВ

Кроме того, Биллингсли подверг ДСНВ резкой критике. "Один из основных недостатков ДСНВ, помимо других связанных с ним проблем, - это то, что он не включает Китай. <...> [Договор] не делает ничего для США относительно наших опасений по поводу Китая, он не делает для США относительно наших опасений по поводу того, что делает Россия, что представляет собой серию дестабилизирующих действий за пределами <...> договора", - утверждал спецпредставитель США, не уточнив при этом, о каких действиях идет речь.

Как отмечает газета, по словам Биллингсли, ДСНВ содержит "множество очевидных недостатков", и президент США Дональд Трамп не заинтересован в увековечивании договора, одобренного его предшественником. "Администрация [бывшего президента США Барака] Обамы договорилась об очень слабом режиме верификации. Он очень далек от содержания изначального Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, в нем имеются значительные лазейки в вопросе того, как верификация проводится на деле, которыми пользовалась Россия. Поведение такого рода должно быть прекращено", - утверждал Биллингсли, не уточнив при этом, что он имеет в виду.

По его словам, новый договор в сфере контроля над вооружениями между США, Китаем и РФ, к которому стремится Вашингтон, должен быть обязательным к исполнению и содержать реализуемые и подлежащие проверке положения.

"Мы хотим понять, почему Россия так отчаянно хочет продления [ДСНВ], мы хотим, чтобы русские объяснили, почему это и в наших интересах", - добавил Биллингсли, отвечая на вопрос о том, принял ли Трамп решение относительно продления договора.

Биллингсли отметил также, что США в ходе любых переговоров "не собираются ничего допускать, чтобы включить или исключить [из соглашения] эти [новые российские] системы вооружений". "Им стоит просто свернуть эти [пять новых] программ и отказаться от них", - указал спецпредставитель США, говоря о ракетных комплексах "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", океанской многоцелевой системе "Посейдон" и крылатой ракете с ядерным двигателем "Буревестник".

Продление ДСНВ

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября 2019 года на вопрос ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотели ли бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил. В Госдепартаменте ранее заявляли, что Соединенные Штаты хотят вести с Китаем такой же диалог о стратегической стабильности, как и с Россией, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах о контроле над вооружениями.

В апреле Трамп учредил пост своего спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. В начале мая президент США также выдвинул кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.