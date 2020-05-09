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75-летие Победы

Салливан заявил, что общие усилия США и СССР принесли победу над нацизмом

Сотрудничество продолжилось и после войны, указал посол США в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Общие усилия народов СССР и США в годы Второй мировой войны позволили победить нацизм. Об этом в пятницу заявил посол США в Москве Джон Салливан в видеообращении по случаю 75-й годовщины окончания войны в Европе, опубликованном в четверг на сайте американского диппредставительства.

"Ровно 75 лет назад эти усилия [народов СССР и США] привели к совместной победе союзников в Европе, предвещая конец Второй мировой войны, наступивший четыре месяца спустя, - сказал посол. - Спасибо и с Днем Победы!"

"Это сотрудничество продолжилось и после войны, когда мы вместе восстанавливали наши страны, основывали международные организации, такие как ООН для защиты мира и укрепления свободы, - добавил дипломат. - Сегодня эти институты - основной инструмент для обсуждения вопросов в сфере сотрудничества и безопасности на международном уровне".

Салливан также рассказал, что его родители тоже принимали участие во Второй мировой войне - мать была добровольцем, а отец служил на подлодке ВМС США в Тихом океане.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон75-летие Победы
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