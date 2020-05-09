{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп обсудил с Меркель открытие экономик США и Германии после пандемии

Лидеры двух стран также обсудили усилия по разработке средств лечения

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель открытие экономик США и ФРГ после окончания пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

На эту тему
Пандемия "маскирует" циклический кризис мировой экономики

"Лидеры двух стран также обсудили позитивное развитие событий в сфере борьбы с пандемией коронавируса, усилия по разработке (средств лечения - прим. ТАСС), а также открытие экономик США и Германии", - написал он.

"Президент поблагодарил канцлера за решительный ответ на пандемию. Лидеры двух стран также обсудили критически важные региональные и двусторонние вопросы", - добавил Дир.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Трамп во время телефонного разговора почтили память жертв Второй мировой войны.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Салливан заявил, что общие усилия США и СССР принесли победу над нацизмом
Сотрудничество продолжилось и после войны, указал посол США в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС