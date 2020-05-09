Помпео: вывод Patriot из Саудовской Аравии не обусловлен низкой угрозой со стороны Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Переброска американских батарей зенитных ракетных комплексов Patriot из Саудовской Аравии не обусловлена снижением угрозы, исходящей со стороны Ирана. Такое заявление сделал в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

Помпео попросили прокомментировать публикацию газеты The Wall Street Journal в четверг о том, что США свертывают свое военное присутствие в Саудовской Аравии, в том числе путем передислокации четырех батарей ЗРК Patriot из-за снижения угрозы со стороны Ирана. "Эти батареи Patriot были дислоцированы там некоторое время. Этим войскам (обслуживающему персоналу батарей - прим. ТАСС) нужно было возвращаться и сменить расположение", - ответил госсекретарь.

"Это не было признанием снизившейся угрозы [со стороны Ирана], мне хотелось бы, чтобы это было не так. Мне хотелось бы, чтобы Исламская Республика Иран изменила свой подход, но угроза остается", - заявил Помпео. Он заверил в приверженности США обеспечению безопасности Саудовской Аравии, призвав не рассматривать вывод ЗРК в качестве средства "давления [на Эр-Рияд] по вопросам нефти".

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, США, помимо четырех батарей Patriot, уже вывели из ближневосточного региона две эскадрильи истребителей и отзывают из Саудовской Аравии несколько десятков военнослужащих. Пентагон скоро рассмотрит вопрос о сокращении числа боевых кораблей в Персидском заливе. Эти шаги основаны на анализе нынешней обстановки в регионе и сделанном заключении о снижении непосредственной угрозы, которую, с точки зрения Вашингтона, Тегеран представляет для стратегических интересов Соединенных Штатов, пояснили источники газеты. По их данным, в Министерстве обороны США считают более важным уделить большее внимание военному присутствию Китая в Азии.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".