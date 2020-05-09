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Помпео: вывод Patriot из Саудовской Аравии не обусловлен низкой угрозой со стороны Ирана

Госсекретарь США отметил, что войскам необходимо сменить расположение

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Переброска американских батарей зенитных ракетных комплексов Patriot из Саудовской Аравии не обусловлена снижением угрозы, исходящей со стороны Ирана. Такое заявление сделал в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

Помпео попросили прокомментировать публикацию газеты The Wall Street Journal в четверг о том, что США свертывают свое военное присутствие в Саудовской Аравии, в том числе путем передислокации четырех батарей ЗРК Patriot из-за снижения угрозы со стороны Ирана. "Эти батареи Patriot были дислоцированы там некоторое время. Этим войскам (обслуживающему персоналу батарей - прим. ТАСС) нужно было возвращаться и сменить расположение", - ответил госсекретарь.

"Это не было признанием снизившейся угрозы [со стороны Ирана], мне хотелось бы, чтобы это было не так. Мне хотелось бы, чтобы Исламская Республика Иран изменила свой подход, но угроза остается", - заявил Помпео. Он заверил в приверженности США обеспечению безопасности Саудовской Аравии, призвав не рассматривать вывод ЗРК в качестве средства "давления [на Эр-Рияд] по вопросам нефти".

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, США, помимо четырех батарей Patriot, уже вывели из ближневосточного региона две эскадрильи истребителей и отзывают из Саудовской Аравии несколько десятков военнослужащих. Пентагон скоро рассмотрит вопрос о сокращении числа боевых кораблей в Персидском заливе. Эти шаги основаны на анализе нынешней обстановки в регионе и сделанном заключении о снижении непосредственной угрозы, которую, с точки зрения Вашингтона, Тегеран представляет для стратегических интересов Соединенных Штатов, пояснили источники газеты. По их данным, в Министерстве обороны США считают более важным уделить большее внимание военному присутствию Китая в Азии.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

Теги
СШАИранСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)
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