Власти США утверждают, что остаются привержены мирной передаче власти в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Американские власти не причастны к событиям в Венесуэле и остаются привержены "мирной и демократической передаче власти" в этой стране. Такое утверждение разместил в пятницу в Twitter Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Правительство США не имело никакого отношения к недавним событиям, которые, как утверждается, произошли в Венесуэле. Утверждения об обратном не вызывают доверия. Если бы это была запланированная США операция, как утверждает Мадуро, которому были предъявлены обвинения в наркотерроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - заявили в ведомстве.

"Администрация остается нацелена на выполнение задач нашей политики, которые заключаются в достижении мирной, демократической передачи власти в Венесуэле", - утверждают в СНБ.

"Соединенные Штаты пристально отслеживают любые потенциальные угрозы безопасности легитимного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо", - отмечается также в сообщении.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро. Среди задержанных было двое американских граждан. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать проведение операции против этой страны, если бы планировали ее.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.