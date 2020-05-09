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В Грузии объяснили отзыв посла из Киева

Премьер-министр страны Георгий Гахария заявил, что это нужно для проведения консультаций о том, как защитить отношения с Украиной "от авантюристов". Ранее экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ

ТБИЛИСИ, 9 мая. /ТАСС/. Грузия отозвала своего посла из Киева, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков. Об этом в субботу заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента республики Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - сказал Гахария.

Глава правительства еще раз отметил, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает. "Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в пятницу заявил, что Тбилиси отзывает посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

Саакашвили в Грузии и на Украине

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году Саакашвили пригласил в страну бывший президент Украины Петр Порошенко. Он предоставил Саакашвили гражданство и назначил главой Одесской области. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. В это время Саакашвили находился за границей. В сентябре 2017 года политик смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал в страну.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир АлександровичГахария, Георгий
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