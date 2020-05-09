Зеленский возложил цветы к Вечному огню и заявил, что День Победы важен для каждого

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. Глава государства возложил цветы к мемориалам памяти в Киеве, а позже и в Закарпатской области, сообщила в субботу пресс-служба его офиса в Telegram-канале.

"В Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой Победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша Победа - у каждого в сердце", - сказал Зеленский, возлагая цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Холм Славы" в Ужгороде Закарпатской области. Мемориал возведен на военном кладбище в честь советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

До этого - утром в субботу - украинский лидер возложил цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы в Киеве. Как отметили в офисе главы государства, там "Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания".

Украинцы 9 Мая, который в стране отмечают как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, несут цветы к мемориалам в память о погибших от рук немецко-фашистских захватчиков, несмотря на карантин. В церемонии приняло участие и руководство Верховной рады. Как сообщила в субботу пресс-служба украинского парламента, его председатель Дмитрий Разумков заявил, что "День Победы - это, с одной стороны, праздник, а с другой - напоминание об уроках истории <...>". Спикер Рады выступил против переписывания истории. "Люди не должны переписывать историю - они должны ее писать. Если мы хотим двигаться вперед, то надо помнить те исторические события и веховые точки, через которые проходило государство", - подчеркнул он.

Переписывание истории

На Украине после государственного переворота в 2014 году и прихода к власти президента Петра Порошенко на государственном уровне стала меняться трактовка событий Великой Отечественной войны. В 2014 году в стране началась политика декоммунизации и героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры. В 2015 году на законодательном уровне 8 мая был утвержден Днем памяти и примирения с целью чествования жертв Второй мировой войны, а 9 Мая с тех пор отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Тогда же Киев отказался от названия Великая Отечественная война.

Подобный подход к событиям ВОВ остается и при нынешней власти. 7 мая директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович обнародовал ролик, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, в котором выступил против "культа Победы", заявил, что во время тех событий украинцы якобы воевали за "чужие интересы", а также поддержал идею героизации коллаборационистов, в годы войны сотрудничавших с гитлеровцами.

В прошлом году Зеленский 8 и 9 Мая явно продемонстрировал, что является сторонником героизации не только воинов советской армии, победившей в войне, но и представителей УПА. 8 мая 2019 года на странице Зеленского в Facebook была опубликована фотография, на которой стоит женщина - связная УПА и ветеран ВОВ, капитан морской пехоты ВМФ СССР. Они жмут друг другу руку в присутствии президента. При этом Зеленский пожелал своему народу мира, залогом которого, по его словам, должно быть единство украинцев.

9 Мая прошлого года Зеленский посетил могилу своего деда, воевавшего за в рядах советской армии. Глава государства тогда назвал День Победы "днем благодарения", пояснив, что это должен быть день "благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое". Он также озвучил известный тезис украинской власти последних лет о том, что "никто не имеет права приватизировать Победу".