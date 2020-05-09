Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил послание президенту России Владимиру Путину в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив неоценимый вклад белорусов и россиян в общую победу над фашизмом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

"Неоценим вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество", - отметил Лукашенко.

"Единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, как проинформировали в президентской пресс-службе, белорусский лидер поздравил с 75-летием Победы премьер-министра РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вклад антигитлеровской коалиции

Лукашенко считает важной роль государств - участников антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом. Об этом он заявил в своих поздравлениях, направленных лидерам ряда государств.

"Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики", - отметил Лукашенко в послании президенту США Дональду Трампу. Он выразил уверенность в том, что "в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности".

В посланиях в адрес американского лидера, а также королевы Великобритании Елизаветы II и президента Франции Эмманюэля Макрона подчеркивается, что открытие Второго фронта, высадка войск союзников в Нормандии приблизили общий триумф и являются ярким примером мужества и решительности народов, объединенных борьбой за свободу и независимость. Лукашенко также отметил вклад в Победу участников легендарного авиационного полка "Нормандия - Неман" - одного из символов белорусско-французского сотрудничества и настоящей боевой дружбы.

В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину Лукашенко отметил, что храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. "Именно в период военного лихолетья заложена основа железного братства наших народов. Белорусы самоотверженно сражались против японских милитаристов в небе над Китаем, уроженцы Поднебесной участвовали в подпольном движении на нашей территории", - отметил Лукашенко. Он заявил, что Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших и противостоят любым попыткам искажения событий. "Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем способствовать сохранению мира и объединению международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз", - заявил президент Белоруссии.