Киргизия вручила ноту протеста Таджикистану в связи с конфликтом на границе

БИШКЕК, 9 мая. /ТАСС/. Киргизия вручила ноту протеста послу Таджикистана в связи с произошедшим на границе двух государств конфликтом, в ходе которого получили ранения несколько человек. Об этом сообщило в субботу киргизское внешнеполитическое ведомство.

"9 мая в МИД Кыргызской Республики был вызван посол Республики Таджикистан в связи с произошедшим 8 мая 2020 года пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Таджикскому дипломату вручена нота протеста МИД в связи с целенаправленным обстрелом военнослужащих и граждан Кыргызстана из автоматов, подствольных гранатометов и группового минометного оружия", - говорится в сообщении.

По данным МИД, в результате обстрела "тяжелые огнестрельные ранения" получили трое военнослужащих пограничной службы Киргизии и один местный житель. "Выражена обеспокоенность явными деструктивными и провокационными действиями военнослужащих и граждан Таджикистана, приводящих к дестабилизации ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Весьма прискорбным фактом является то, что указанные противоправные действия таджикской стороны совершены перед великим праздником Победы и во время священного месяца рамазан, символизирующих сплоченность народов и сохранение мира и спокойствия", - отмечается в сообщении.

В нем также указано, что Бишкек возлагает всю ответственность за обострение ситуации на таджикскую сторону и требует "принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации и привлечения к ответственности виновных лиц".

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел в пятницу на спорном участке границы в районе местности Чек. Сначала в нем принимали участие жители приграничных районов двух государств, впоследствии в инцидент вмешались пограничники, которые открыли стрельбу. По версии киргизской стороны, пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизским коллегам и гражданам. В свою очередь в пресс-службе погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана заявили, что зачинщиками конфликта стали граждане соседней республики, а киргизские пограничники открыли огонь по безоружным гражданам Таджикистана.