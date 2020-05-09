В Праге заявили, что в Чехии есть желающие поссорить республику с Россией

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Определенные группы в Чехии заинтересованы в том, чтобы поссорить республику с Россией. Такое мнение выразил первый вице-спикер Палаты депутатов Чехии (нижняя палата парламента), председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип, комментируя обострение российско-чешских отношений, произошедшее на фоне демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

"Здесь [в Чехии] существуют группы людей, которые стараются поссорить нас с РФ, - отметил политик, интервью с которым опубликовала в субботу газета Mlada fronta DNES. - Это очевидный, контролируемый процесс. Думаю, что он [процесс] опасен для нас".

Чехия, следуя путем ухудшения отношений с РФ, потеряет возможность развития, в частности, выгодного для республики торгово-экономического сотрудничества с Россией.

"Например, в сфере энергетики нам нужно решать, будем ли мы получать нефть и газ из РФ, из Средней Азии или из арабских стран. Очевидно, что Европа в энергетической области не самодостаточна, а источников получения [энергетического сырья] не столь уж много. Если бы мы разругались с РФ и наши отношения ухудшились, то тогда нам пришлось бы искать новый источник [получения энергетического сырья]", - сказал первый вице-спикер.

Филип осудил демонтаж памятника маршалу Коневу в районе Прага-6 и установку памятной доски власовцам в столичном районе Ржепорые. Принявшие решения об этом пражские муниципальные политики не знакомы с историей Второй мировой войны и историей освобождения от нацистов самой Праги, считает он.

"Красная армия под командованием маршала Конева услышала призыв о помощи [восставшей против нацистов] Праги", - сказал лидер компартии, на поддержку которой в парламенте опирается действующее правительство Чехии. Он также напомнил о значительных жертвах, понесенных советскими войсками в ходе Пражской наступательной операции (6-11 мая 1945) - последней стратегической операции Второй мировой войны в Европе.

Демонтаж памятника в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в воскресенье выразил убежденность в том, что республика не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".