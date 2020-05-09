СМИ: Эфиопия признала, что ее войска сбили в Сомали гражданский грузовой самолет

ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Эфиопии признали, что эфиопские войска сбили по ошибке на территории Сомали грузовой гражданский самолет, что привело к гибели находившихся на его борту пятерых человек. Об этом сообщила в субботу кенийская газета The Standard со ссылкой на письмо, направленное эфиопской стороной в Африканский союз (АС).

"Приближавшийся к расположению эфиопских войск самолет не следовал установленному протоколу полета, наши военные пришли к выводу, что самолет пытается совершить атаку на их лагерь", - цитирует издание письмо командующего сектором 3 миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). В нем также указано, что с самолетом не было связи.

Гражданский самолет, зарегистрированный в Кении, перевозил 4 мая гуманитарную помощь для жителей западных районов Сомали в связи с пандемией нового коронавируса. Он совершал перелет из сомалийской столицы Могадишо в город Берделе на западе страны. На подлете к Берделе самолет был сбит управляемой ракетой.

Одновременно эфиопское командование подчеркнуло, что имевшие отношение к инциденту войска не входят в состав АМИСОМ.

Эфиопия направила своей контингент в состав АМИСОМ в 2014 году. Миссия имеет мандат на поддержку федеративного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности. Контингент Эфиопии в АМИСОМ насчитывает сейчас 4,3 тыс. военнослужащих из общего количества в 20,6 тыс. В ответственности Эфиопии находится сектор 3 АМИСОМ, который включает прилегающие к ее границам сомалийские области Бакул и Гедо, а также Бей. На этих территориях эфиопские силы противостоят структурам исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб", влияние которых в этой части Сомали значительно.