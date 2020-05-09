На Кипре заявили, что роль СССР в победе над фашизмом была первостепенной

НИКОСИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. СССР сыграл ведущую роль в победе над гитлеровской Германией, а попытки ряда стран приравнять коммунизм к фашизму искажают историческую правду. Об этом заявил корреспонденту ТАСС генеральный секретарь ЦК Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Андрос Киприану на состоявшейся в субботу и приуроченной ко Дню Победы церемонии возложения венков к мемориалу жертвам Второй мировой войны в Никосии.

"Роль Советского Союза была первостепенной важности, ведь это страна, которая понесла самые большие людские потери: в борьбе за победу над фашизмом отдали свои жизни более 20 млн человек. Мы с самого начала очень высоко оценивали роль России в победе над Гитлером и очень жаль, что в настоящее время ряд стран и людей пытаются переписать историю. Они представляют многие вещи в совершенно искаженном виде и утверждают, что будто бы Советский Союз не играл такой роли. И что коммунизм - это якобы то же самое, что и фашизм. Мы осуждаем такие попытки и будем решительно им противостоять", - сказал лидер ведущей левой партии острова.

По мнению Киприану, в том случае, если бы человечество потерпело поражение от гитлеровской Германии, сегодняшний мир выглядел бы совсем по-другому. "У нас не было бы никакой демократии, восторжествовал бы фашизм. И это стало бы катастрофой в целом для человечества", - отметил глава АКЭЛ.

Его позицию разделяет ветеран Второй мировой Менелаос Кузубис. "Если бы Россия не участвовала в той войне, то результат последней был бы совершенно иным, в том числе для британцев, американцев и других членов антигитлеровской коалиции", - сказал Кузубис корреспонденту ТАСС после того, как возложил венок к мемориалу, на котором высечены имена более 350 киприотов, погибших на полях сражений Второй мировой на разных континентах планеты. "Учитывая огромное число жертв в той войне, мы пообещали самим себе, что больше никогда не будем воевать, что мы хотим мира, поскольку только мир может способствовать процветанию нашей планеты", - добавил 94-летний ветеран.

Участие в памятной церемонии также приняли и другие ветераны Второй мировой, а также мэр Никосии Константинос Йоркатзис, члены сельскохозяйственной, женской и молодежной организаций, функционирующих при Прогрессивной партии трудового народа Кипра. Венок от последней из них возложил лидер молодежного крыла АКЭЛ Христос Христофиас, сын бывшего лидера этой партии и экс-президента Кипра Димитриса Христофиаса (1946-2019). Уже после завершения официальной части церемонии к мемориалу подошла большая группа молодых киприотов, поддерживающих левые политические силы. Они держали в руках красные флаги и скандировали антифашистские лозунги.

Акция активистов

Активисты АКЭЛ также приняли участие и в организации церемонии в крупнейшем приморском городе Кипра - Лимасоле, которая состоялась параллельно с памятными мероприятиями в кипрской столице. Там венки были возложены к мемориалу жертвам борьбы за свободу Кипра и Греции, который был установлен на площади Героев сразу по окончании Второй мировой войны.