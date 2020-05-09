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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп предложил президенту Перу помощь в борьбе с пандемией

Стороны указали на важность международного сотрудничества

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с коллегой из Перу Мартином Вискаррой предложил помощь этой стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

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"Президент Трамп отметил, что коронавирус является огромным вызовом для Перу и дал высокую оценку стойкости и храбрости граждан Перу в их решимости снизить распространение коронавируса, - отмечается в тексте. - Президент США предложил помощь Перу в поддержке системы здравоохранения. Стороны согласились в том, что международное сотрудничество особенно важно в борьбе с пандемией".

Трамп также поблагодарил президента Перу за то, что он является "сторонником возвращения демократии в Венесуэле".

В Перу зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число летальных исходов составляет 1 714.

Теги
ПеруСШАВенесуэлаТрамп, ДональдВискарра, МартинПандемия коронавируса нового типа
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