Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).

"После достижения соглашения между депутатами и сенаторами в совместном паритетном комитете Нацсобрание приняло законопроект о продлении чрезвычайного санитарного положения", - отмечается в заявлении. До этого голосование по этому документу состоялось в Сенате (верхняя палата парламента). За представленный проект проголосовали 252 парламентария, против - 87.

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу во Франции 24 марта. Согласно документу, в течение этого периода правительство имеет право посредством издания специальных декретов без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения запретов на перемещения (и, напротив, послаблений для некоторых территорий), комендантского часа, закрытия определенных групп предприятий, контролировать цены на товары и услуги.

Согласно принятому закону, власти страны могут вводить обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших из-за границы, в том числе на Корсику и на заморские территории, а также наказывать нарушителей. В утвержденном тексте указывается, что премьер-министр страны получает на время действия закона право издавать указы, "регулирующие или запрещающие передвижение людей или транспортных средств", временно закрывать до иного распоряжения общественные заведения, реквизировать "все товары, необходимые для борьбы с санитарным кризисом".

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Закрыты магазины, в ассортимент которых не входят продукты и товары первой необходимости, приостановлена работа музеев, художественных галерей, библиотек, ресторанов, баров, ночных клубов. 11 мая страна начнет постепенный выход из режима самоизоляции и отмену многих введенных ранее ограничений.

Согласно данным французских властей, число летальных исходов от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, в стране превысило 26 тыс. Всего с начала пандемии коронавируса на территории Франции зафиксировано почти 139 тыс. случаев инфицирования, более 56 тыс. заболевших излечились.