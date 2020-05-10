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США намерены задействовать все возможности для продления оружейного эмбарго по Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Вашингтон "никогда не позволит иметь ядерное оружие" Тегерану

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. США задействуют все дипломатические возможности для продления оружейного эмбарго ООН по Ирану. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США задействуют все дипломатические возможности для продления оружейного эмбарго ООН, - сказал Помпео. - Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие".

Госсекретарь утверждал, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) превратил Ближний Восток в более мирный регион.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены добиться принятия Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянными членами Совбеза (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речи о продлении оружейного эмбарго в СБ ООН не идет.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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