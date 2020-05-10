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75-летие Победы

Белый дом не стал комментировать свою запись о победе США и Великобритании над нацизмом

Видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны была опубликована 8 мая
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп участвуют в церемонии возложения венка к Мемориалу Второй мировой войны Evan Vucci/AP Photo
Описание
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп участвуют в церемонии возложения венка к Мемориалу Второй мировой войны
© Evan Vucci/AP Photo

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Белый дом воздерживается от комментариев по поводу своей записи в социальных сетях о том, что победу над нацизмом 8 мая 1945 года одержали США и Великобритания.

В ответ на запрос ТАСС пояснить данную публикацию в пресс-службе в субботу не стали предоставлять каких-либо заявлений.

Ранее 8 мая Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

Как заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нельзя мириться с подобными попытками "переписывания истории", когда они исходят от властей "страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками".

Теги
США75-летие Победы
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