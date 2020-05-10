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ВМС Колумбии сообщили, что катера, обнаруженные в Венесуэле, были унесены течением

Сообщается, что на борту катеров находилось оружие

БОГОТА, 10 мая. /ТАСС/. Три катера, принадлежащие ВМС Колумбии и обнаруженные на территории Венесуэлы, были унесены течением с колумбийской территории. Об этом в субботу сообщили представители военного флота Колумбии.

"Три катера ВМС Колумбии, находившиеся на посту у реки Мета в департаменте Вичада, недалеко от колумбийско-венесуэльской границы, <...> были унесены течением сегодня (9 мая - прим. ТАСС) на рассвете", - говорится в документе, который опубликован на сайте ВМС.

Отмечается, что колумбийцы уже связались со своими венесуэльскими коллегами, чтобы прояснить ситуацию с катерами. "ВМС Венесуэлы подтвердили, что нашли катера. Они будут переданы ВМС Колумбии, как только будет получено разрешение высшего командования", - подчеркивается в заявлении.

Ранее национальные вооруженные силы Венесуэлы обнаружили на территории страны три брошенных катера, принадлежащие ВМС Колумбии, с оружием на борту.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

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КолумбияВенесуэла
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