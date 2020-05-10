Иран готов к обмену заключенными с США без предварительных условий

ТЕГЕРАН, 10 мая. /ТАСС/. Власти Ирана готовы к переговорам с США по обмену заключенными без предварительных условий. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Мы заявили, что без каких-либо предварительных условий готовы к обмену всех заключенных и переговорам по этому вопросу с США", - цитирует его портал Khabar Online. При этом Рабии добавил, что "пока американцы не дали ответа по этой проблеме".

Во вторник агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время депортировать из страны находящегося под стражей иранского ученого Сируса Асгари и обменять его на кого-либо из задержанных в Иране граждан США. Отмечается, что гражданин Ирана заразился коронавирусом и в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

27 марта глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США освободить задержанных иранских ученых. По его словам, "даже после того как американские суды опровергли абсурдные обвинения, США не предоставляют им временное освобождение в связи с коронавирусом".