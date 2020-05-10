Группа депутатов Нацсобрания Франции намерена оспорить закон о режиме ЧП

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Группа из 63-х депутатов Национального собрания Франции подала ходатайство в Конституционный совет страны с целью добиться отмены одобренного в субботу парламентом закона о продлении режима чрезвычайного санитарного положения до 10 июля. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

В группу входят представители левых организаций - Французской социалистической партии, коммунистической партии страны, движения "Неподчинившаяся Франция". Также петицию поддержала группа депутатов-центристов "Свободы и территории".

Эти депутаты считают, что получивший поддержку парламента закон противоречит положениям конституции страны, так как нарушает право на уважение частной жизни. Также депутаты усмотрели нарушение прав граждан на перемещение в том, что закон предусматривает помещение заболевших COVID-19 (вызванным коронавирусом заболеванием) людей в карантин.

Ранее на этой неделе президент Франции уведомил о том, что передаст законопроект после одобрения парламентом на экспертизу Конституционного совета. Однако это был обычный шаг властей в случаях принятия закона, содержание которого рискует вызвать критику со стороны тех или иных политических сил. О намерении обратиться в Конституционный совет сообщал и председатель Сената Жерар Ларше. Он считал необходимым получить официальное подтверждение того, что одобренные меры "являются необходимыми и соответствуют ситуации".

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу во Франции 24 марта. Согласно документу, в течение этого периода правительство имеет право посредством издания специальных декретов без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы, в том числе на основе введения запретов на перемещения, объявления комендантского часа, закрытия определенных групп предприятий. Также оно наделяется правом контролировать цены на товары и услуги.

Согласно принятому закону, власти страны могут вводить обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших из-за границы, в том числе на Корсику и на заморские территории, а также соответствующие наказания для нарушителей такого режима. В утвержденном тексте указывается, что премьер-министр страны получает на время действия закона право издавать указы, "регулирующие или запрещающие передвижение людей или транспортных средств", временно закрывать до иного распоряжения общественные заведения, реквизировать "все товары, необходимые для борьбы с санитарным кризисом".