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Грузинский депутат считает, что Украина очень скоро увидит "истинное лицо" Саакашвили

Глава комитета по обороне и безопасности парламента страны Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси по-дружески пытался убедить коллег из Украины не назначать экс-президента Грузии ни на какую должность

ТБИЛИСИ, 10 мая. /ТАСС/. Грузинская сторона по-дружески пыталась убедить коллег из Украины не назначать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ни на какую должность, украинская сторона очень скоро увидит его истинное лицо. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили.

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"Когда мы давали такой совет (не назначать Саакашвили - прим. ТАСС) нашим украинским коллегам и фиксировали свою позицию, само собой наша встревоженность была абсолютно логичной, так как мы хотели помочь другу и должны были сказать правду. Мы так и поступили. Я надеюсь, что украинцы очень скоро увидят истинное лицо Саакашвили", - цитирует пресс-служба парламента Сесиашвили.

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", вице-спикер Георгий Вольский считает, что отзыв посла Грузии из Киева необходим для того, чтобы решить, как дальше сотрудничать с Украиной в международных форматах. "Конечно, мы должны отозвать посла и провести консультации с его участием по поводу того, чтобы сохранить взаимный обмен информацией с Украиной в формате международного сотрудничества", - сказал Вольский журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Изначально президент собирался предложить ему пост вице-премьера по вопросам реформ, но в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов в его поддержку, вопрос был снят с повестки дня. В ответ на назначение Тбилиси отозвал из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

Саакашвили в Грузии и на Украине

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году украинский президент Петр Порошенко пригласил Саакашвили на Украину. Он предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. В то время он находился за пределами Украины. В сентябре 2017 года Саакашвили смог вернуться в страну и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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