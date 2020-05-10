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Столтенберг заявил, что НАТО будет "ядерным альянсом", пока существует ядерное оружие

Генсек НАТО считает, что если бы альянс отказался от такого оружия в рамках своей стратегической концепции по устрашению потенциальных противников, то больше стран стали бы стремиться к созданию собственной атомной бомбы

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом. Об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованной в воскресенье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным, - считает он. - В связи с этим все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие".

Одновременно Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО - "это оборонительный альянс". "Атомное оружие НАТО не нацелено на то, чтобы провоцировать конфликты, но нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий", - говорится в статье. Генсек отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, существуют и другие глобальные проблемы. "Сохраняются террористические угрозы, авторитарные режимы бросают вызов демократиям, мы видим развитие атомного оружия в таких странах, как КНДР, а также агрессивные акции России", - утверждал он.

Столтенберг вновь выступил с привычными обвинениями в адрес Москвы. По его утверждениям, "Россия в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал, разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде", а также якобы "грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами".

Он также напомнил о ситуации вокруг Крыма и в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил свое действие 2 августа 2019 года.

"В противоположность этому НАТО стремится к миру без ядерного оружия посредством осуществления контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - утверждал генсек альянса. "Ядерные соглашения НАТО сегодня так же важны, как и прежде", - подытожил Столтенберг. По его мнению, если бы альянс отказался от атомного оружия в рамках своей стратегической концепции по устрашению потенциальных противников, то больше стран стали бы стремиться к созданию собственной атомной бомбы.

Теги
СШАСтолтенберг, Йенс
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