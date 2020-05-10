Избирком Польши подтвердил, что выборы президента не состоялись

ВАРШАВА, 10 мая. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши в воскресенье выдала постановление, объявив, что голосование на выборах 10 мая было невозможным.

В распространенном постановлении ГИК констатирует, что "на выборах президента Республики Польша, назначенных на 10 мая 2020 года, не было возможности голосовать за кандидатов". "Невозможность голосовать за кандидатов равносильна невозможности голосовать из-за отсутствия кандидатов", - пояснила ГИК.

Таким образом формально ГИК подтвердила, что выборы президента Польши не состоялись. "Это означает, что у спикера Сейма (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) теперь есть 14 дней, чтобы снова назначить выборы, которые должны состояться в течение 60 дней", - отметил избирком.

Глава ГИК Сильвестр Марчиняк уточнил, что избирком не будет готовить отчет для Верховного суда о несостоявшихся выборах. "Концепция отчета и определение нулевого результата выборов не были одобрены членами ГИК, потому что голосования не было, а окружные избирательные комиссии не передали протоколы", - пояснил он.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Однако из-за пандемии и политических противоречий внутри правящей коалиции и с оппозицией власти не смогли организовать голосование вовремя. В результате ГИК объявила, что выборы не состоятся.