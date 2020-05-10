{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Избирком Польши подтвердил, что выборы президента не состоялись

В Государственной избирательной комиссии отметили, что у спикера нижней палаты парламента есть 14 дней, чтобы снова назначить выборы, которые должны состояться в течение 60 дней

ВАРШАВА, 10 мая. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши в воскресенье выдала постановление, объявив, что голосование на выборах 10 мая было невозможным.

В распространенном постановлении ГИК констатирует, что "на выборах президента Республики Польша, назначенных на 10 мая 2020 года, не было возможности голосовать за кандидатов". "Невозможность голосовать за кандидатов равносильна невозможности голосовать из-за отсутствия кандидатов", - пояснила ГИК.

Таким образом формально ГИК подтвердила, что выборы президента Польши не состоялись. "Это означает, что у спикера Сейма (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) теперь есть 14 дней, чтобы снова назначить выборы, которые должны состояться в течение 60 дней", - отметил избирком.

Глава ГИК Сильвестр Марчиняк уточнил, что избирком не будет готовить отчет для Верховного суда о несостоявшихся выборах. "Концепция отчета и определение нулевого результата выборов не были одобрены членами ГИК, потому что голосования не было, а окружные избирательные комиссии не передали протоколы", - пояснил он.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Однако из-за пандемии и политических противоречий внутри правящей коалиции и с оппозицией власти не смогли организовать голосование вовремя. В результате ГИК объявила, что выборы не состоятся.

Теги
Польша
Реклама на ТАСС
Саакашвили считает, что Грузии грозит голод, если ее отношения с Украиной испортятся
По словам экс-президента Грузии, Тбилиси больше нуждается в Киеве, нежели наоборот
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС