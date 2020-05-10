Бывший военный атташе США в РФ: Белый дом мог написать сообщение о войне по недосмотру

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.

"Я твердо убежден, что отсутствие упоминания СССР в пятничном сообщении Белого дома в Twitter о Дне Победы в Европе было непреднамеренным", - сказал Звак.

"Я уверен, что это [сообщение] было [опубликовано] по недосмотру, поскольку, возможно, автор сообщения в Twitter главным образом имел знания о Великой Отечественной войне [полученные в странах] Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР в нашу общую победу союзников", - считает Звак, занимавший пост военного атташе США в РФ с 2012 по 2014 год. Он выразил уверенность в том, что Белый дом не намеревался принижать ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией. Звак пояснил это тем, что только две недели назад было опубликовано совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

В свою очередь, как пояснил в воскресенье корреспонденту ТАСС профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, большинство американцев не знает о ключевой роли СССР в победе над фашистской Германией в 1945 году. По его словам, многие американцы "даже не знают, что США и Россия были на одной стороне во время войны".

25 апреля пресс-служба Кремля сообщила о том, что лидеры двух стран приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В нем говорится, что "это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима". Президенты России и США подчеркнули, что "дух Эльбы" является примером того, как Москва и Вашингтон "могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели".

Реакция России

Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами, говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ в связи отсутствием упоминания СССР в числе победителей над нацизмом в сообщении Белого дома. "Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - отметили в дипведомстве.

В пятницу Белый дом опубликовал в Instagram​​​​​​ видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".