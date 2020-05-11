На Украине начинается первый этап ослабления карантина

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Ослабление карантинного режима, объявленного на Украине в связи с пандемией коронавируса, начинается в понедельник. Первые ограничительные меры были введены еще 12 марта, после чего несколько раз продлевались.

Украинское правительство 4 мая на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения постановило продлить общенациональный карантин до 22 мая, но уже с 11 мая начать поэтапное ослабление ограничений. В кабмине объяснили это экономической необходимостью и потребностями бизнеса, поэтому смягчение мер коснется преимущественно заведений малого и среднего бизнеса.

С понедельника в стране разрешается торговля непродовольственными товарами в магазинах, в том числе и на территории крупных торгово-развлекательных центров. При этом зоны развлечений и фудкорты в ТРЦ будут по-прежнему закрыты. Начнут свою работу салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны. Частично заработают предприятия общественного питания, но только те, которые смогут обслуживать клиентов за столиками на открытом воздухе. При этом обязательным является соблюдение расстояния в 1,5 м между столиками, за которыми смогут находиться не более двух посетителей без учета детей до 14 лет. Во внутренние помещения кафе и ресторанов вход пока запрещен, разрешена только работа на вынос.

Также возобновят деятельность стоматологические клиники, кабинеты психологов, нотариальные, адвокатские и аудиторские фирмы.

Работа всех заведений сферы услуг будет осуществляться с рядом ограничений и соблюдением рекомендаций Минздрава. Перед началом рабочего дня всем служащим должны измерять температуру и не допускать к работе лиц с температурой выше 37,2 градусов или с признаками респираторных заболеваний. Клиентов разрешено принимать только по предварительной записи, а временной интервал посещений должен составлять не менее 15 минут. Ожидание в очереди будет разрешено только на улице с соблюдением дистанции в 1,5 м. В помещениях заведений могут находиться люди из расчета не более одного человека на площади в 10 кв. м при наличии средств индивидуальной защиты.

Смягчение карантина коснется и учреждений культуры. Разрешается работа музеев и историко-культурных заповедников, однако библиотеки, театры и кинозалы будут по-прежнему закрыты. В правительстве предупредили, что прием посетителей в музеях и заповедниках может осуществляться по решению собственника (органа управления) при условии обеспечения персонала и гостей средствами индивидуальной защиты. В театрах, цирках, концертных организациях разрешено проводить репетиции, тренировки и другие мероприятия без зрителей при условии одновременного пребывания на них не более 50 человек в защитных масках. С соблюдением этих же ограничений правительство разрешило проводить кино- и видеосъемки. Смогут возобновить работу предприятия и организации, которые обеспечивают учебно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных команд Украины.

Сотрудники СМИ смогут осуществлять телесъемки и другую журналистскую деятельность на улицах и в помещениях. Участие в таких мероприятиях также смогут принимать не более 50 человек, снабженных средствами индивидуальной защиты. Возобновить работу смогут и точки продажи прессы, типографии, редакции, логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий.

Ослабления карантина на первом этапе не касаются работы учебно-образовательных заведений - детские сады, школы, университеты возобновят полноценную работу не ранее 22 мая.

Свобода передвижений

С 11 мая украинцам разрешается посещение парков, скверов, лесных и прибрежных зон. Разрешаются прогулки группами не более двух человек, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей. По-прежнему не разрешается находиться на улицах детям младше 14 лет без сопровождения взрослых. С понедельника в стране откроются детские и спортивные площадки на улицах. А вот спортивные залы и фитнес-центры в помещениях пока останутся закрытыми.

Никаких послаблений не предусмотрено для городского общественного транспорта. Украинцам разрешено им пользоваться при наличии специального пропуска, который с 23 марта выдается только сотрудникам организаций, чья работа является критически важной. Речь идет о медработниках, сотрудниках спасательных служб и правоохранительных органов, работниках сферы ЖКХ и стратегических предприятий. Не снимается и запрет на пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, также пока не осуществляются междугородные и межобластные перевозки.

"Адаптивный карантин"

Регионы могут вносить коррективы в постановление кабмина. К примеру, в Киеве карантин начнут смягчать с 12 мая. Правительство также допустило, что в отдельных областях и городах, в которых будут фиксировать значительный прирост заболевших, отмену ограничений отсрочат до улучшения ситуации. Этот принцип правительство называет "адаптивным карантином". Соответствующие решения должны принимать национальная и областная комиссии по вопросам техногенных и экологических чрезвычайных ситуаций.

Потенциально регионами, в которых карантин смягчать не будут, станут Черновицкая и Ивано-Франковская области, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся.

План выхода

Кабмин представил план выхода страны из карантина 25 апреля. Он состоит из пяти этапов. Начало каждого этапа зависит от эпидемиологической ситуации. Старт первого этапа с 11 мая премьер-министр Денис Шмыгаль обосновал прогнозами украинских вирусологов и эпидемиологов о том, что пик эпидемии в стране завершится до 9 мая. Однако в Минздраве считают начало ослабления слишком быстрым и рискованным. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что Украина сейчас находится "на плато эпидемии, и признаков схождения с него пока нет". Последние несколько недель, по словам министра, "в сутки в стране фиксируется 400-600 больных". Степанов заявил об опасности нового всплеска заболеваемости и призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры и после 11 мая. Он также подчеркнул, что карантин перестанут смягчать, если будет отмечен рост заболеваемости.