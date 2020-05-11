Во Франции отменяют электронные пропуска для выхода из дома

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Французские власти начинают в понедельник процесс постепенного вывода страны из карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Решение было принято на прошлой неделе президентом Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Эдуаром Филиппом и одобрено парламентом. Страна находилась на строгом карантине в течение 56 дней, за это время умерли из-за коронавируса более 26 тыс. человек.

На каждой платформе парижского метро установлены устройства для дезинфекции рук с помощью ультрафиолетового излучения. На полу в коридорах нанесены стрелки и разграничительные полосы, а на станциях помечены места, которые надо занимать, чтобы соблюдать дистанцию. С этой же целью в вагонах некоторые сидячие места перетянуты лентой.

Этот документ пассажиры общественного транспорта обязаны предъявлять проверяющим - в противном случае им грозит штраф минимум в €135. Штрафовать начнут со среды. Пассажиры также должны носить маски.

С понедельника во всех городах отменяется обязательное использование бумажного формуляра или электронного пропуска с QR-кодом, с которыми разрешалось покидать дома на непродолжительное время. Теперь, однако, отправляющиеся на работу в Париже должны запастись собственноручно написанной объяснительной запиской либо справкой с печатью от работодателя, в которой, в частности, указывается время поездки.

Как пояснил 10 мая глава МВД Кристоф Кастанер, "процесс выхода из карантина будет во Франции постепенным и займет много недель".

На линии выйдут около 60% региональных поездов и 25% высокоскоростных экспрессов TGV, связывающих главные города страны. Находиться на железнодорожных вокзалах можно только в масках. Главное управление железнодорожного транспорта также рекомендовало пассажирам брать с собой в поездку антисептический гель для рук. Работникам железных дорог предписано не допускать большого скопления людей на вокзалах и станциях, поэтому при определенных обстоятельствах их могут закрывать.

В понедельник будет задействовано 75% подвижного состава столичного наземного и подземного общественного транспорта. Будут закрыты 60 из 302 станций парижского метрополитена. В часы пик в метро будут пускать в основном тех, кто едет на работу или с работы, и у кого при этом есть справка, а также тех, кому воспользоваться этим видом транспорта требуется в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Ожидается, что в парижском регионе на линии выйдет до 60% пригородных электричек. Как сообщил Кастанер, транспортные компании получат к понедельнику от властей 10 млн защитных масок, которые надо будет бесплатно раздавать пассажирам.

Открываются магазины и учебные заведения

В стране открываются все магазины, кроме крупных торговых центров (площадью 40 тыс. кв. м и более). Супермаркеты будут открываться с разрешения мэров городов. Владельцы магазинов могут потребовать от покупателей надеть маску при входе. В большинстве торговых залов на полу нанесена разметка, в соответствии с которой обязаны перемещаться посетители.

Открываются рынки. Парки и скверы в большинстве городов остаются закрытыми. Впрочем, в них смогут попасть те, кто индивидуально занимается спортом на свежем воздухе. Муниципальные власти также по своему усмотрению будут решать вопрос о доступе к берегам озер и морским пляжам.

В стране не будут работать театры и концертные залы, посетителей будут принимать лишь небольшие музеи.

Все кафе и рестораны закрыты как минимум до июня.

В понедельник школы откроют для учителей, чтобы они подготовили классы к возвращению учеников. В целом планируется, что с 11 мая заработают порядка 86% из 50,5 тыс. школ, в которых будут учиться более 1,5 млн школьников из 6,7 млн, на работу должна выйти половина учительского состава. В Париже школы и лицеи начнут работу с 14 мая.