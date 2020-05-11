Власти Чехии смягчают действующие из-за коронавируса социальные ограничения

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Чехии приступают в понедельник к очередному этапу снятия социальных ограничений, введенных два месяца назад из-за распространения коронавируса. После длительного перерыва откроются магазины с торговой площадью свыше 2,5 тыс. кв. м, парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны, террасы ресторанов и кафе. Возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры, где на спектаклях и киносеансах смогут присутствовать до 100 зрителей. Власти с этого дня разрешили проведение общественных мероприятий с участием до 100 граждан. До этого в стране действовал запрет собираться группами более 10 человек.

Эпидемиологическая ситуация в Чехии в течение последних недель улучшается. Этому способствовали жесткие социальные меры, введенные властями республики одними из первых в государствах - членах Евросоюза. С 12 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации, который, как предполагается, может быть снят 17 мая. Вне жилых помещений строго предписано соблюдать социальную дистанцию в 2 м и предохранять органы дыхания.

Ответственный этап отмены ограничений

При соблюдении этих мер эпидемиологической безопасности, а также строжайших норм гигиены и санитарии в понедельник, как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, будет реализован "очень ответственный этап снятия [социальных] ограничений". В республике, помимо прочего, вновь начнут проводиться концерты и цирковые представления, на которых смогут присутствовать не более 100 человек, включая артистов, на службах в храмах смогут находиться также одновременно до 100 человек, включая священнослужителей, на стадионах будет разрешено тренироваться не более 100 спортсменам. Последние при этом могут не использовать медицинские маски.

С 11 мая за парты смогут вернуться учащиеся выпускных классов средних школ и профтехучилищ. Возобновится учебный процесс в вузах. Занятия могут проходить в группах до 15 человек, включая преподавателей.

Транспортное сообщение

В Чехии также возобновляется международное железнодорожное и автобусное сообщение, которое было приостановлено 14 марта из-за ситуации с коронавирусом. При этом, согласно информации местных СМИ, поезда и автобусы будут направляться пока только в те страны Евросоюза, где значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация.