Власти Чехии смягчают действующие из-за коронавируса социальные ограничения

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Чехии приступают в понедельник к очередному этапу снятия социальных ограничений, введенных два месяца назад из-за распространения коронавируса. После длительного перерыва откроются магазины с торговой площадью свыше 2,5 тыс. кв. м, парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны, террасы ресторанов и кафе. Возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры, где на спектаклях и киносеансах смогут присутствовать до 100 зрителей. Власти с этого дня разрешили проведение общественных мероприятий с участием до 100 граждан. До этого в стране действовал запрет собираться группами более 10 человек.
Эпидемиологическая ситуация в Чехии в течение последних недель улучшается. Этому способствовали жесткие социальные меры, введенные властями республики одними из первых в государствах - членах Евросоюза. С 12 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации, который, как предполагается, может быть снят 17 мая. Вне жилых помещений строго предписано соблюдать социальную дистанцию в 2 м и предохранять органы дыхания.
Ответственный этап отмены ограничений
При соблюдении этих мер эпидемиологической безопасности, а также строжайших норм гигиены и санитарии в понедельник, как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, будет реализован "очень ответственный этап снятия [социальных] ограничений". В республике, помимо прочего, вновь начнут проводиться концерты и цирковые представления, на которых смогут присутствовать не более 100 человек, включая артистов, на службах в храмах смогут находиться также одновременно до 100 человек, включая священнослужителей, на стадионах будет разрешено тренироваться не более 100 спортсменам. Последние при этом могут не использовать медицинские маски.
С 11 мая за парты смогут вернуться учащиеся выпускных классов средних школ и профтехучилищ. Возобновится учебный процесс в вузах. Занятия могут проходить в группах до 15 человек, включая преподавателей.
Транспортное сообщение
В Чехии также возобновляется международное железнодорожное и автобусное сообщение, которое было приостановлено 14 марта из-за ситуации с коронавирусом. При этом, согласно информации местных СМИ, поезда и автобусы будут направляться пока только в те страны Евросоюза, где значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация.
Власти рекомендовали чехам в ближайшие месяцы воздержаться от туристических поездок за границу, при этом речи о полном запрете не идет. При возвращении в республику туристам предстоит провести две недели в домашнем карантине.
Процесс смягчения и постепенной отмены социальных ограничений начался в Чехии 20 апреля. Он, согласно планам властей, продлится до 25 мая, когда должны быть отменены меры, сдерживающие развитие внутреннего туризма. Между тем, и после этой даты гражданам придется носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте и магазинах в 2 м, а для иностранцев останутся закрытыми национальные границы.
Ситуация с коронавирусом
В Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, девятый день подряд медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. В республике с начала марта зафиксировано 8 095 случаев заражения. Умерли 276 инфицированных, выздоровели 4 447 человек. С 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, анализы на коронавирус сдали 302 493 жителя Чехии.