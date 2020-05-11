Мадуро назвал условие, при котором Венесуэла вернет Колумбии задержанные катера

ГАВАНА, 11 мая. /ТАСС/. Венесуэла вернет обнаруженные ранее в акватории страны три брошенных катера ВМС Колумбии в том случае, если колумбийский президент Иван Дуке об этом попросит. Об этом заявил в воскресенье президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"[Пусть] президент Колумбии попросит меня вернуть эту военную технику. В соответствии с нашей этикой и международным правом, по просьбе президента Дуке, направленной президенту Мадуро, они будут возвращены", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Мадуро отметил, что дал поручение министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу дождаться официального запроса. Власти Колумбии не признают Мадуро в качестве президента Венесуэлы.

В субботу Вооруженные силы Венесуэлы обнаружили в акватории страны три брошенных катера, принадлежащие ВМС Колумбии, с оружием на борту. Представители колумбийских ВМС заявили, что катера "были унесены течением".

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.