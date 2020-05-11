{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мадуро назвал условие, при котором Венесуэла вернет Колумбии задержанные катера

Венесуэльский лидер дал поручение министру обороны страны Владимиру Падрино Лопесу дождаться официального запроса колумбийского президента Ивана Дуке

ГАВАНА, 11 мая. /ТАСС/. Венесуэла вернет обнаруженные ранее в акватории страны три брошенных катера ВМС Колумбии в том случае, если колумбийский президент Иван Дуке об этом попросит. Об этом заявил в воскресенье президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"[Пусть] президент Колумбии попросит меня вернуть эту военную технику. В соответствии с нашей этикой и международным правом, по просьбе президента Дуке, направленной президенту Мадуро, они будут возвращены", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Мадуро отметил, что дал поручение министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу дождаться официального запроса. Власти Колумбии не признают Мадуро в качестве президента Венесуэлы.

В субботу Вооруженные силы Венесуэлы обнаружили в акватории страны три брошенных катера, принадлежащие ВМС Колумбии, с оружием на борту. Представители колумбийских ВМС заявили, что катера "были унесены течением".

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаДуке, Иван
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Чехии смягчают действующие из-за коронавируса социальные ограничения
В республике, помимо прочего, вновь начнут проводиться концерты и цирковые представления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС