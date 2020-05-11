{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Уханя прокомментировали данные о росте числа больных COVID-19 в городе

За прошедшие сутки в Ухане было зарегистрировано пять новых случаев заболевания
Описание
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Власти китайского города Ухань не допустят повторной волны нового коронавируса и сохранят жесткие меры эпидемиологического контроля для обеспечения всеобщей безопасности. Об этом сообщил в понедельник местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, комментируя возобновившийся рост числа заболевших за последние два дня.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На текущий момент в городе продолжают предприниматься жесткие меры для борьбы с вирусом, <...> мы решительно не допустим повторной волны эпидемии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По его данным, за минувшие сутки в Ухане было зарегистрировано пять новых заболевших с коронавирусной инфекцией - жители в возрасте от 29 до 81 года, прежде относившиеся к категории зараженных без симптомов. "Мы продолжим предпринимать тщательно продуманные меры контроля для обеспечения нормальной ситуации", - сообщает администрация города.

Согласно официальной статистике, число больных в Ухане (административный центр провинции Хубэй), где в декабре 2019 года впервые был обнаружен коронавирус, составляет шесть человек. Всего в Хубэе на карантине под наблюдением врачей находятся 615 инфицированных, не имеющих симптомов.

Обстановка в Китае

Всего по стране за минувшие сутки китайские медики выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Семь из выявленных за прошедший день случаев - ввозные, остальные были обнаружены на северо-востоке страны и в провинции Хубэй.

Число пациентов с вызываемым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось на семь, до 141. За время распространения вируса в КНР зарегистрировано 1 690 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 591 уже выздоровел.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Согласно статистике, в Китае излечились 94,2% заразившихся, 24 человека выздоровели за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней. Официальный показатель смертности - 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

Уровень реагирования на риск распространения вируса в большинстве городов и провинций постоянно понижается. Активно ведется подготовка к заседаниям высшего законодательного и совещательного органов в конце мая. Повсюду сохраняются правила эпидемиологической безопасности, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 780, в том числе 12 случаев выявлено за минувший день.

Среди регионов континентальной части КНР уже не осталось ни одного, где число больных с коронавирусной инфекцией превышает 30 человек. По числу заболевших первое место занимает провинция Хэйлунцзян (28 инфицированных). На территории 16 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, их нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах число заразившихся, имеющих симптомы, колеблется от одного до примерно 20 человек.

По последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся около 5,5 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране всего три человека с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, только у девяти заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ВС Венесуэлы сообщили о задержании еще восьми участников попытки вторжения в страну
По данным властей республики, всего после попытки вторжения задержаны 45 его участников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС