Президент Молдавии предложит парламенту назначить выборы главы государства на 1 ноября

КИШИНЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложит парламенту назначить на 1 ноября всенародные выборы главы государства. Об этом он заявил после состоявшегося в понедельник заседания высшего руководства страны.

"На этой неделе я предложу парламентскому большинству уже на следующем заседании парламента назначить дату выборов президента на 1 ноября. Как известно, по закону эти выборы должны состояться в период с 23 октября по 23 ноября", - сказал Додон.

Ранее Додон, который по опросам является самым популярным политиком в стране, в интервью ТАСС не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова уже заявила, что поддержит его кандидатуру.

По тем же опросам, главным конкурентом Додона на этих выборах может стать лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер Майя Санду.

Ранее Додон заявил, что на Молдавию оказывается давление из-за рубежа, чтобы на президентских выборах победила Санду. Он отмечал, что для этого внутри страны предпринимаются попытки дестабилизации обстановки, устраиваются протесты.

Молдавия отказалась от выборов президента парламентом в 2016 году. Это произошло после решения Конституционного суда страны, который признал незаконной реформу 2000 года. Тогда парламент пытался ограничить властные полномочия занимавшего пост главы государства Петра Лучинского. Авторы реформы пояснили, что эти изменения послужили причиной серии политических кризисов в стране, когда депутаты не могли избрать президента.