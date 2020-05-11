Не менее 19 человек погибли в результате инцидента на военно-морских учениях в Иране

ТЕГЕРАН, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли и 15 пострадали в результате инцидента, произошедшего во время военно-морских учений в Иране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы иранской армии, которое приводит в понедельник телерадиовещательная корпорация IRIB.

"Число погибших в результате инцидента составляет 19 человек, раненых - 15, - отмечается в заявлении. - Судно, попавшее в аварию, доставлено в морской порт для проведения технического осмотра".

Также уточняется, что "инцидент произошел с вспомогательным судном ВМС армии Konarak во время военно-морских учений в районе [портов] Джаск и Чабахар". При этом какое-либо подтверждение информации о ракете, выпущенной по ошибке по дружественному судну, не приводится.

Инцидент во время учений иранских ВМС в Оманском море произошел в воскресенье. Ранее в понедельник телерадиовещательная корпорация IRIB сообщала, что иранское судно могла поразить ракета, по ошибке выпушенная с дружественного корабля во время маневров.