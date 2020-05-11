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Пандемия коронавируса нового типа

МИД КНР выразил солидарность с Россией в неприемлемости политизации проблемы коронавируса

В дипведомстве отметили, что подобные заявления РФ свидетельствуют о высоком уровне развития китайско-российских отношений

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Китайские власти одобряют и поддерживают позицию российского руководства о том, что проблема распространения нового коронавируса не должна становиться предметом клеветы и политизации. С таким заявлением выступил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Прежде президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров выступили против политизации проблемы коронавируса. <...> Китайская сторона дает этому высокую оценку и выражает искреннее одобрение в связи с объективной позицией, которую занимает Россия по данному вопросу", - сообщил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, подобные заявления РФ свидетельствуют о высоком уровне развития китайско-российских отношений. Чжао Лицзянь подчеркнул, что благодаря такой позиции Москвы отдельные страны "лишаются возможности клеветать на Китай".

В минувшую пятницу в ходе телефонного разговора с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что КНР намерена вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать справедливость в мире. Китайский лидер поздравил РФ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и выразил уверенность, что Россия одержит окончательную победу над коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 4 млн человек, зафиксировано более 280 тыс. летальных исходов.

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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