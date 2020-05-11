Кабмин Германии осудил нападения на журналистов и полицию в ходе недавних акций протеста

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Граждане Германии имеют право на проведение демонстраций, но обязаны соблюдать действующие в условиях пандемии правила. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мирные демонстрации в это время возможны, - отметил Зайберт. - Но никто не освобождает [участников] от ответственности по отношению к согражданам". "Тот, кто нападает на журналистов и полицейских, не должен прикрываться правом на свободное выражение мнения", - сказал он. "Это заслуживает осуждения. Пресса и полиция делают свою работу", - добавил официальный представитель.

Таким образом он прокомментировал инциденты, которые произошли не нескольких акциях протеста против эпидемиологических мер. В частности, 9 мая в Берлине были задержаны десятки людей, которые не соблюдали дистанцию по отношению друг к другу, а также устраивали локальные стычки со стражами порядка. Аналогичные акции прошли в Штутгарте, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. 1 мая в столице было совершено нападение на съемочную группу телеканала ZDF, которая работала на акции протеста. Преступники, предположительно, являются левыми радикалами.

В Германии коронавирусом заразились почти 170 тыс. человек, 145 тыс. выздоровели. За сутки число новых случаев выросло на 357. Умерли от последствий за все время пандемии 7,4 тыс.

Во всей ФРГ запрещены массовые мероприятии. С недавних пор разрешено собираться на согласованные с властями политические акции. Численность участников таких демонстраций разнится от региона к региону в диапазоне от 50 до 100 человек.