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Социалисты внесли в парламент Молдавии проект проведения выборов президента 1 ноября

Ранее молдавский лидер Игорь Додон не исключил, что будет баллотироваться на второй срок

КИШИНЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Партия Социалистов Республики Молдова поддержала инициативу президента страны Игоря Додона о проведении выборов главы республики 1 ноября, зарегистрировав соответствующий проект постановления в парламенте. Об этом информирует в понедельник пресс-служба партии.

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"Депутаты от ПСРМ зарегистрировали проект постановления парламента, который предусматривает организацию выборов президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее Додон, который по опросам является самым популярным политиком в стране, в интервью ТАСС не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Крупнейшая в стране Соцпартия уже заявила, что поддержит его кандидатуру. По тем же опросам, главным конкурентом Додона на этих выборах может стать лидер проевропейской Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду.

Молдавия отказалась от выборов президента парламентом в 2016 году. Это произошло после решения Конституционного суда страны, который признал незаконной реформу 2000 года. Тогда парламент пытался ограничить властные полномочия занимавшего пост главы государства Петра Лучинского. Авторы реформы пояснили, что эти изменения послужили причиной серии политических кризисов в стране, когда депутаты не могли избрать президента.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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