Fox: два прокурора подключились к расследованию слежки за штабом Трампа в 2016 году

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Спецпрокурор США Джон Дарем, ведущий по поручению министра юстиции Уильяма Барра с мая прошлого года собственную проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа и приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году, ведет его ускоренными темпами и подключил к расследованию еще двух прокуроров. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Fox News со ссылкой на осведомленных лиц.

По данным телекомпании, в расследовании теперь участвует прокурор Восточного округа штата Миссури Джесс Дженсен и прокурор федерального округа Колумбия Тимоти Шиа. "Они подключились к расследованию, поскольку объем работы для прокурора Дарема слишком велик и он не хочет отвлекаться от основной темы, - привела телекомпания слова одного из своих собеседников. - Он ведет расследование ускоренными темпами".

Любые указания на то, что прокурор Дарем собирает материалы для выдвижения обвинения в отношении кого бы то ни было из лиц, причастных к первоначальному расследованию так называемого "русского следа", безусловно, приведет к трениям между администрацией Трампа и демократами в Конгрессе США, которые уже выступают с утверждениями, что расследование политизировано, подчеркнула телекомпания.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором отмечается, что какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.