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Белый дом продолжает распространять видео о победе над нацизмом лишь США и Великобритании

Ранее российский МИД выразил возмущение попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Администрация США продолжает распространять видеозапись, в которой глава государства Дональд Трамп утверждает, что победу над нацизмом в 1945 году одержали США и Великобритания, не упоминая при этом о роли СССР во Второй мировой войне. В понедельник этот ролик был опубликован в официальном YouTube-канале Белого дома.

' The White House/YouTube'

Речь идет о видеозаписи возложения президентом США венка к Мемориалу Второй мировой войны, размещенной 8 мая в Instagram, Twitter и Facebook Белого дома. На видеоряд наложена аудиозапись слов Трампа. В частности, он говорит, что 8 мая "1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом". Эта фраза содержалась также в подписях к постам в этих трех социальных сетях.

МИД РФ в воскресенье выразил возмущение попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией. В российском ведомстве также сообщили о намерении серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами. Госдеп и Белый дом пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать заявление российского МИД.

В воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак, в беседе с корреспондентом ТАСС выразил предположение, что сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно.

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