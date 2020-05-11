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Пандемия коронавируса нового типа

Глава военного ведомства Франции подвергла критике командование авианосца "Шарль де Голль"

Флоранс Парли заявила, что командование и медицинская служба корабля чересчур самонадеянно отнеслись к первым случаям заражения коронавирусом на борту

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Командование французского авианосца "Шарль де Голль" и медицинская служба корабля чересчур самонадеянно отнеслись к первым случаям заражения коронавирусом на борту. Об этом в понедельник на слушаниях в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) сообщила министр вооруженных сил Флоранс Парли.

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По ее словам, первые случаи заражения были выявлены после остановки корабля на Кипре и до захода в Брест, между 13 и 16 марта. В Бресте на авианосце были введены меры по дистанцированию, которые сказались на моральном духе экипажа. Поэтому, как указала Парли, "командование по завершении 14-дневного карантина и в отсутствии новых случаев заражения приняло решение о смягчении мер" 30 марта.

"Это решение было спровоцировано, с одной стороны, падением морального духа экипажа, с другой, вероятно, излишней самонадеянностью командиров и медицинской службы", - подчеркнула она, добавив, что командование допустило просчеты, хотя не нарушало правил.

По ее словам, практически все заразившиеся моряки с авианосца к настоящему времени успешно прошли лечение и были выписаны из больницы.

Авианосец "Шарль де Голль" прибыл в порт Тулона 12 апреля из-за того, что у многих моряков появились симптомы заражения коронавирусом. Из 1 760 обследованных членов экипажа коронавирус был выявлен у большинства.

По последним данным властей, число смертельных исходов пациентов с коронавирусом во Франции составляет 26 380, общее количество случаев заражения - 139 063.

С 11 мая в стране началось постепенное смягчение ограничений в рамках режима чрезвычайного санитарного положения.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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