В Турции вновь вводят четырехдневный комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом

АНКАРА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение вновь ввести четырехдневный комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом заявил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

"16, 17, 18 и 19 мая вновь будет введен запрет на выход на улицу из дома, - подчеркнул турецкий лидер. - Кроме того, снимается запрет на въезд и выезд из девяти провинций: Адана, Денизли, Диярбакыр, Кахраманмараш, Мардин, Орду, Текирдаг, Трабзон и Шанлыурфа".

Между тем Эрдоган также сообщил, что 17 мая с 11:00 до 17:00 (время совпадает с мск) будут разрешены прогулки для людей в возрасте от 65 лет. Аналогичное разрешение будет действовать 20 мая для лиц младше 20 лет.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 139 тыс., умерли 3 841 человек, выздоровели 95 780.