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В Конгрессе США осудили планы администрации сократить расходы на инициативу сдерживания РФ

Законодатели считают, что эти действия "подрывают безопасность США"

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Американские конгрессмены осуждают планы администрации США направить на сооружение защитного ограждения на границе с Мексикой часть бюджетных средств, предназначавшихся для так называемой европейской инициативы сдерживания. Об этом, как сообщила в понедельник пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, законодатели-демократы заявили в письме, направленном госсекретарю США Майклу Помпео и министру обороны страны Марку Эсперу.

"Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность решением перенаправить миллионы долларов из средств на европейскую инициативу сдерживания. <...> Это вопиющий [случай] нецелевого использования выделенных средств, предназначенных для укрепления безопасности и поддержки наших европейских союзников. <...> Неспособность президента [США Дональда] Трампа обеспечить финансирование его стены не является разумным обоснованием, чтобы идти в обход конституционных полномочий Конгресса выделять средства. Пока президент сочиняет вводящие в заблуждение рассказы о чрезвычайной ситуации на южной границе, чтобы перенаправить средства на [строительство] стены, угроза российской агрессии по отношению к США и нашим союзникам и партнерам в Европе осязаема", - утверждают американские конгрессмены в письме, датированном 8 мая.

"Мы призываем вас уважать полномочия Конгресса и немедленно прекратить использование критически важных средств для поддержки провалившейся инициативы президента Трампа о стене на границе", - пишут законодатели, по мнению которых данные действия администрации "подрывают безопасность США". "Это посылает неверный сигнал нашим союзникам и партнерам и отвергает финансирование, критически важное для наших сил тогда, когда отношения между США и Россией находятся на рекордно низком уровне, а также когда Россия продолжает угрожать США и нашим союзникам", - сказано в письме, свои подписи под которым поставили 19 конгрессменов.

О том, что Эспер распорядился перенаправить часть средств, которые предназначались для финансирования направленных против России проектов в Европе, на строительство стены на границе США с Мексикой, агентство Bloomberg сообщило в конце апреля. Позднее эту информацию подтвердил журналистам председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит.

Военный бюджет США на 2020 финансовый год, подписанный Трампом в минувшем декабре, предусматривает ассигнование $734 млн в рамках так называемой европейской инициативы сдерживания на противодействие России. Согласно данным американской печати, на строительство ограждения на границе с Мексикой будут направлены $274 млн из этой суммы. За счет средств инициативы Пентагон, к примеру, модернизирует и расширяет некоторые используемые им военные объекты в Европе.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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