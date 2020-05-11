Страны Средиземноморья выступили с осуждением политики Турции в регионе

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. С резким осуждением политики Турции в регионе и неоднократных нарушений Анкарой международного права выступили в понедельник страны Восточного Средиземноморья. Главы МИД Греции, Египта, Кипра, а также Франции и присоединившихся к консультациям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провели в режиме видеоконференции совещание по региональной проблематике, сообщило министерство иностранных дел арабской республики.

"Министры осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и ее территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву, - отмечается в итоговом заявлении. - Это уже шестая попытка Турции менее чем за год провести незаконную геологоразведку в морских районах Кипра".

Министры также осудили участившиеся нарушения Турцией воздушного пространства Греции, включая полеты над населенными пунктами и территориальными водами другого государства. Главы МИД "потребовали от Турции уважать суверенитет других государств и их суверенные права в своих морских районах в восточной части Средиземного моря".

Кроме того, министры вновь указали, что подписанные в ноябре 2019 года Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, а также соглашение о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа не отвечают нормам международного права, нарушают введенное в отношении Ливии эмбарго ООН на поставки оружия и подрывают региональную стабильность. "Меморандум о взаимопонимании и разграничении морских границ в Средиземном море нарушает суверенные права третьих стран, не соответствует морскому праву и не может иметь никаких правовых последствий для других стран", - подчеркнули главы МИД.

Одновременно с этим руководители внешнеполитических ведомств этих стран выразили "глубокое сожаление в связи с новой эскалацией ситуации в Ливии и возобновившимися боестолкновениями". Они напомнили сторонам "об обязательстве воздерживаться от любого иностранного военного вмешательства в Ливии, как это было согласовано на конференции в Берлине". В этой связи министры решительно осудили военную интервенцию Турции в Ливии и призвали Анкару соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия, а также прекратить переправку иностранных наемников из Сирии в Ливию, "поскольку это создает угрозу стабильности соседних стран в Ливии, а также в Европе".