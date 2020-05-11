Конгрессмены США призвали администрацию вводить санкции за нарушение прав человека в РФ

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Американские законодатели в понедельник внесли в Конгресс резолюцию, призывающую администрацию США вводить санкции в отношении российских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в РФ. Об этом сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Резолюция внесена в американский законодательный орган председателем данного комитета Элиотом Энгелом (демократ от штата Нью-Йорк) и старшим республиканцем комитета Майклом Макколом (от штата Техас). Санкции предлагается вводить, в частности, в рамках "акта Магнитского". Кроме того, в документе осуждается "практика политически мотивированных" арестов. Авторы резолюции также призывают "к немедленному освобождению всех, кого называют политическими заключенными в России".

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе - сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital ("Хермитедж кэпитал менеджмент") Сергея Магнитского.

Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.