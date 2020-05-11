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Президент Ирана отстранил от должности министра торговли, промышленности и шахт

Пресс-служба Хасана Роухани сообщила, что это решение принято потому, что министр "не оправдал ожиданий президента"

ТЕГЕРАН, 11 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник отстранил от должности министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Об этом сообщает агентство Fars.

В пояснении, опубликованном пресс-службой Роухани, отмечается, что "это решение было принято потому, что [министр] не оправдал ожиданий президента". При этом подчеркивается, что "Рахмани не просил подать в отставку, но ему сообщили о решении президента заменить его".

Временно исполняющим образности министра назначен Хосейн Модаррес Хиябани.

В последние недели на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране в связи с последствиями пандемии и падением цен на нефть иранскими политиками и журналистами активно обсуждалась необходимость корректировки текущего курса правительства. Одной из главных тем было сильное подорожание автомобилей отечественного производства, цена на отдельные модели которых увеличилась на 20-30% за последние месяцы.

Теги
ИранРоухани, Хасан
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